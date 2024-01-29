СМИ: водитель, наехавший на пост охраны посольства РФ в Сеуле, уснул за рулем

Правоохранительные органы продолжают расследование, сообщила газета Seoul Shinmun

СЕУЛ, 29 января. /ТАСС/. Водитель, столкнувшийся с постом охраны у российского посольства в Сеуле, находился в сонном состоянии, когда находился за рулем. Об этом сообщила газета Seoul Shinmun.

Водитель рассказал полиции, что "заснул на мгновение". Ранее сообщалось, что он не был пьян во время происшествия. Правоохранительные органы продолжают расследование.

Инцидент случился 28 января в районе 22:10 по местному времени (16:10 мск) перед посольской резиденцией. Дипломаты отметили, что столкновение произошло на южнокорейской территории и не оказало влияние на работу посольства. Посольство также пожелало скорейшего выздоровления пострадавшему полицейскому, который находился на посту охраны. Его доставили в больницу с серьезными травмами.