В Забайкалье военнослужащего осудили на два года за отказ участвовать в боевых действиях

Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселения

ЧИТА, 29 января. /ТАСС/. Борзинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к двум годам лишения свободы за отказ от участия в боевых действиях. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Второго Восточного окружного военного суда.

"Военнослужащий, не имея каких-либо препятствий, устно, а затем письменно отказался от участия в боевых действиях, что выразилось в отказе от убытия в служебную командировку для выполнения боевых и специальных задач в соответствии с доведенным до него приказом командира воинской части. Суд назначил <...> наказание в виде лишения свободы <...> на срок два года", - говорится в сообщении.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселения.