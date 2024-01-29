Рабочий, пострадавший при атаке БПЛА под Белгородом, находится в тяжелом состоянии

Его подключили к ИВЛ, отметил губернатор Вячеслав Гладков

ТАСС, 29 января. Рабочий, пострадавший 28 января в результате атаки дрона-камикадзе в селе Белгородской области, находится в тяжелом состоянии. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"На данный момент состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, мужчина в реанимации, подключен к аппарату ИВЛ. Врачи городской больницы №2 оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", - написал он.

28 января в Краснояружском районе на территории между селом Колотиловка и поселком Прилесье дрон-камикадзе атаковал экскаватор. В результате взрыва пострадал рабочий.