В Донецке в результате ДТП погибли два человека

Еще один пострадал

ДОНЕЦК, 29 января. /ТАСС/. Два человека погибли в результате столкновения легковых автомобилей в Донецке. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД ДНР.

"По предварительной версии, на регулируемом перекрестке бульвара Шевченко и бульвара Шахтостроителей пикап Great Wall продолжил движение на запрещающий (красный) сигнал светофора и совершил столкновение с двигавшимся по бульвару Шевченко автомобилем ВАЗ-2107. После столкновения автомобиль Great Wall в неуправляемом состоянии продолжил движение и совершил наезд на двух стоящих на тротуаре пешеходов. От полученных в результате ДТП травм пешеходы скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По информации профильного ведомства, 73-летняя женщина - пассажир автомобиля ВАЗ - получила телесные повреждения. Полицейские устанавливают обстоятельства трагедии.