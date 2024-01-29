Система РЭБ предотвратила атаку БПЛА на нефтеперерабатывающий завод в Ярославле

Пострадавших и возгорания нет, отметил губернатор региона Михаил Евраев

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Система радиоэлектронной борьбы предотвратила атаку беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Евраев.

"Системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" была предотвращена атака беспилотника. На месте происшествия работают правоохранительные органы и специальные службы. Пострадавших нет, возгорания нет", - написал Евраев.

Завод "Славнефть-ЯНОС" находится на окраине города, возле федеральной трассы М-8 "Холмогоры".

Ярославский нефтеперерабатывающий завод запущен в эксплуатацию в 1961 году. С 1995 года предприятие входит в состав вертикально-интегрированной нефтяной компании "Славнефть". Средний показатель объема переработки нефти на "Славнефть-ЯНОС" составляет около 15 млн тонн в год.