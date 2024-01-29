В Липецкой области возбудили дело после ДТП, где машина сбила трех пешеходов

По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения

ТАСС, 29 января. Уголовное дело возбудили после того, как автомобиль сбил трех пешеходов на остановке в городе Лебедянь Липецкой области. Об этом сообщили в группе УМВД по региону во "ВКонтакте".

"В отношении водителя, допустившего наезд на троих пешеходов в городе Лебедянь, возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения)", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что вечером 28 января на улице М. Горького водитель, управляя автомобилем Kia Rio, сбил пешехода, который находился на так называемом островке безопасности. После этого иномарка продолжила движение и сбила еще двух пешеходов около остановки общественного транспорта. В результате один мужчина от полученных травм умер на месте, один пешеход был госпитализирован. Установлено, что в момент аварии водитель иномарки находился в состоянии опьянения.