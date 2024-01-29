В Югре установили причастных к сообщениям о "минировании" школ

Ими являются два подростка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 января. /ТАСС/. Силовики установили причастных к распространению сообщений о якобы взрывных устройствах в школах Ханты-Мансийского автономного округа, из-за которых учебные заведения эвакуировали. Ими стали два подростка, которые не достигли 14-летнего возраста, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"В январе в экстренные службы Югры поступило множество заведомо ложных сообщений о том, что в образовательных учреждениях региона произойдут тяжкие преступления. Правоохранительные органы проводили проверки, детей и педагогов эвакуировали, а в результате ничего опасного не обнаруживалось. Полицейским удалось установить, что к отправке ряда сообщений причастны два школьника, не достигших 14-летнего возраста. Оба ребенка сознались в содеянном и полностью признали вину", - сказал собеседник агентства.

По его словам, так, 13-летний ученик поссорился с одноклассницей и решил проучить ее. Он создал электронную почту, в которой использовал персональные данные девочки, и отправил в школу заведомо ложное сообщение от ее имени. Полицейским потребовалось несколько часов, чтобы установить автора послания. В другом случае ученик седьмого класса не захотел идти на урок труда, поэтому он с помощью своего мобильного телефона создал электронный адрес, установил приложение, позволяющее оставаться приватным при выходе в интернет, и направил рано утром в школу письмо с угрозами, посчитав, что не будет найден.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления МВД, поскольку ученикам нет 14 лет, то ответственность за их поступки будут нести их родители, а дети будут поставлены на профилактический учет в органы внутренних дел.

В январе в школы Югры поступило множество сообщений о якобы опасных предметах внутри. В результате образовательные организации эвакуировали, но ничего подозрительного найдено не было. В частности, в Нижневартовске массово эвакуировали школы с 22 по 25 января.