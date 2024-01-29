МВД РФ переобъявило в розыск пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш

Прежнюю карточку, по которой она разыскивалась, решено изъять

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь внесенного в список террористов и экстремистов Алексея Навального Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом) переобъявлена в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.

"Ярмыш Кира Александровна. Разыскивается по статье УК", - говорится в базе без уточнения статьи. При этом в особых приметах указано, что Ярмыш переобъявлена в розыск. Прежнюю карточку, по которой она разыскивалась, принято решение изъять.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Ярмыш и еще трех признанных в РФ иноагентами сотрудников ФБК (организация запрещена в РФ и признана экстремистской) Марию Певчих, Дмитрия Низовцева и Анну Бирюкову. Ярмыш обвиняется в организации экстремистского сообщества и распространении ложных сведений о ВС РФ.

Ярмыш была объявлена в розыск в марте 2022 года. Преображенский районный суд Москвы 15 августа 2021 года приговорил ее к 1,5 года ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве. После приговора Ярмыш покинула Россию.