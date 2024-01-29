В Приморье возбудили дело по факту убийства амурского тигра

Наказание за убийство животного может составить до девяти лет лишения свободы

ВЛАДИВОСТОК, 29 января. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту обнаружения частей туши краснокнижного амурского тигра в Пожарском районе Приморского края, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.

"Прокуратура Пожарского района признала законным возбуждение уголовного дела по факту обнаружения останков тигра. Установлено что 27 января 2024 года утром в лесном массиве вблизи села Ясеневый Пожарского района сотрудниками охотнадзора обнаружены части амурского тигра. По результатам осмотра места происшествия обнаружены и изъяты голова, хвост, лапы и шкура тигра, отделенные предположительно ножом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча, перевозка особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации). Ход и результаты расследования поставлены на контроль в надзорном ведомстве. Обнаруженные останки направлены на экспертизу.

Как пояснил ранее ТАСС директор центра "Амурский тигр", занимающегося охраной популяции краснокнижного хищника в России, Сергей Арамилев, различные части туши были спрятаны в разных местах. По его словам, происшествие выглядит не как охота ради шкуры или других дериватов, а как убийство и попытка скрыть преступление. Убийца надеялся, что части тигра долго не будут найдены.

По информации пресс-службы УМВД по Приморскому краю, сообщение поступило от инспектора охотнадзора. Он обнаружил тушу в 57 км от села Верхний Перевал. Наказание за убийство амурского тигра может составить до девяти лет лишения свободы.

Самый крупный вид тигров - амурский. Он занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению популяции. В 2013 году по инициативе президента РФ Владимира Путина был создан центр "Амурский тигр", который занимается защитой и расширением мест обитания этих хищников.