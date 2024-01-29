В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале

Дети находятся в состоянии средней степени тяжести

ТАСС, 29 января. Состояние двух пострадавших детей в ДТП на Урале при участии автобуса детской хоккейной команды оценивается как средней степени тяжести, их эвакуируют в больницу в Екатеринбург.

"Медики эвакуируют двух детей, пострадавших в ДТП в Свердловской области. Дети находятся в состоянии средней степени тяжести. Пострадавших примут специалисты Детской городской клинической больницы №9 города Екатеринбурга. При необходимости екатеринбургские врачи проведут телемедицинские консультации с коллегами из Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России", - сообщается в Telegram-канале Минздрава России.

Остальных детей, находившихся в автобусе, отвезут к месту проживания в Новоуральск.

По предварительной информации, у автобуса во время движения лопнуло колесо, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с иномаркой. В автобусе находились 18 детей в возрасте от 15 до 16 лет, а также тренер и водитель.