В Дагестане за три дня выявили около 700 нарушений пользования газом

Как сообщил председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов, больше всего нарушений выявлено в Махачкале, Кумторкалинском районе и в Хасавюрте

МАХАЧКАЛА, 29 января./ТАСС/. Порядка 700 нарушений пользования газом выявили в Дагестане после поручения главы региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В ходе "газовых" рейдов в домовладениях дагестанцев выявлено уже около 700 нарушений. Так, с 23 по 26 января проверено 2 398 абонентов, выявлено 692 нарушения, из них 314 осуществляли несанкционированный отбор газа, 378 использовали несертифицированное газовое оборудование. По каждому факту специалисты газовых служб провели соответствующую работу", - говорится в сообщении.

По словам председателя правительства региона Абдулмуслима Абдулмуслимова, больше всего нарушений выявлено в Махачкале, Кумторкалинском районе и в городе Хасавюрте.

Ранее сообщалось, что семья из пяти человек погибла в результате взрыва газа в доме в Махачкале. Глава региона в связи с участившимися случаями отравления угарным газом и взрывов газовоздушной смеси в домовладениях в республике поручил организовать рейдовые мероприятия.