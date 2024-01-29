В Новосибирске в суд передали дело о взрыве газа в доме, где погибли 15 человек

Еще 11 пострадали

НОВОСИБИРСК, 29 января. /ТАСС/. Следователи передали в суд дело о взрыве газа в жилом доме в Новосибирске, в результате которого погибли 15 человек и еще 11 получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

"Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, обвиняемые - жители Омской области - прибыли в Новосибирск в начале февраля прошлого года и, не имея познаний и допуска для работы с внутриквартирным газовым оборудованием, провели его замену в жилом доме. Утром 9 февраля в результате их действий произошла утечка и воспламенение газа в одной из квартир. Это привело к обрушению части здания, погибли 15 человек, 11 жителей многоквартирного дома получили повреждения различной степени тяжести. В результате действий обвиняемых потерпевшим причинен имущественный ущерб на сумму более 380 млн рублей.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, Урбах представилась контролером ООО "Межрегионгаз-сервис" и показала хозяйке квартиры, где произошло ЧП, поддельное удостоверение, после чего пригласила Кавуна в качестве слесаря для замены гибкой подводки газового оборудования. В настоящее время, помимо утверждения обвинительного заключения, прокуратура региона обратилась в суд с иском о взыскании с этих людей 335 млн рублей.

9 февраля 2023 года произошел взрыв газа в жилом пятиэтажном панельном доме на улице Линейной в Заельцовском районе Новосибирска, в результате обрушились два подъезда. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Были задержаны два человека - Евгений Кавун и Ирина Урбах, которые представились сотрудниками ООО "Межрегионгаз-сервис" и выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах.