В Татарстане в результате конфликта в колонии погиб осужденный

Еще четверо пострадали

КАЗАНЬ, 29 января. /ТАСС/. В результате конфликта между заключенными в исправительной колонии №5 в Зеленодольском районе Татарстана погиб осужденный, еще четверо получили травмы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН России по региону.

"В исправительной колонии №5 в ходе возникшего конфликта между двумя осужденными один из них погиб, еще четверо получили травмы при попытке разнять участников драки. Инцидент произошел в отряде со строгими условиями отбывания наказания. Всем пострадавшим незамедлительно была оказана медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в отряде со строгими условиями отбывания наказания находятся осужденные, которые систематически нарушают правила внутреннего распорядка. "В настоящее время один из так называемых правозащитников, признанный иностранным агентом, предпринимает попытки дестабилизировать обстановку в учреждении с помощью распространения в СМИ недостоверной информации", - добавили в пресс службе.

В колонию прибыло руководство УФСИН России по Республике Татарстан. Оперативная обстановка в ИК-5 УФСИН России по Республике Татарстан стабильная и управляемая, учреждение работает в штатном режиме, уточнили в пресс-службе.