Суд приговорил к 11 годам колонии экс-следователя по делу о перестрелке в Москве-Сити

Левона Агаджаняна признали виновным в фальсификации доказательств и привлечении невиновного к уголовной ответственности

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 11 годам колонии бывшего следователя СК РФ Левона Агаджаняна, признав его виновным в фальсификации доказательств и привлечении невиновного к уголовной ответственности по делу о стрельбе в деловом центре "Москва-Сити", передает корреспондент ТАСС.

"Назначить Агаджаняну наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в колонии общего режима", - огласила приговор судья.

Суд частично удовлетворил гражданский иск к подсудимому, взыскав с него 7 млн рублей.

Приговором суда Агаджанян был лишен звания майора юстиции. После выхода на свободу ему в течение трех лет запрещено занимать должности, сопряженные с организационными или распорядительными функциями.

Приговор пока не вступил в силу. Защита заявила о намерении обжаловать его в апелляционной инстанции.

Суть обвинений

Агаджанян обвинялся по ст. 299 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности), ст. 303 (фальсификация доказательств) и ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ.

По данным СК РФ, Агаджанян уволился с должности следователя Главного следственного управления СК России по Москве в феврале 2019 года, после чего занялся адвокатской деятельностью. Факт его противоправных действий был выявлен следователями центрального аппарата СК России при расследовании изъятого из производства столичного подразделения ведомства уголовного дела о перестрелке в башне "Око" в центре "Москва-Сити", произошедшей в 2017 году. Предварительное следствие по этому делу проводил Агаджанян. В СК полагают, что в ходе расследования он сфальсифицировал отдельные протоколы следственных действий и вещественные доказательства по уголовному делу с целью занижения роли фигурантов дела в совершенном преступлении. Кроме того, он незаконно привлекал к уголовной ответственности трех граждан, в отношении которых в настоящее время преследование прекращено.

Перестрелка в башне "Око" произошла вечером 17 ноября 2017 года. В ней участвовали охранники бизнесмена Гавриила Юшваева и сотрудники ЧОП, которые следили за порядком. В результате столкновений пострадали семь человек, в том числе два работника ФГУП "Охрана" Росгвардии, которые пытались разнять конфликтующие стороны. Перед судом предстали только два участника тех событий - Эльдар Хамидов и Магомед Исмаилов. Они приговорены к 16 и 15 годам колонии соответственно. Московский городской суд признал законным это решение.