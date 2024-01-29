Причиной стрельбы в центре Краснодара стал конфликт из-за парковочного места

В настоящее время задержанный заключен под стражу

КРАСНОДАР, 29 января. /ТАСС/. Полиция установила, что причиной, по которой житель Краснодара устроил стрельбу на минувших выходных в центре города, стал конфликт из-за парковочного места. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД России по городу Краснодару.

"Установлено, что причиной конфликта между мужчинами стало парковочное место вблизи учебного заведения на улице Болотникова в Краснодаре", - говорится в сообщении.

Сообщение о стрельбе в центре Краснодара поступило в полицию 27 января. Предварительно было установлено, что неизвестный произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет, в сторону мужчины.

Сотрудники уголовного розыска краснодарской полиции совместно с коллегами из УФСБ при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии задержали 41-летнего подозреваемого по месту жительства в Динском районе. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Уточняется, что в настоящее время задержанный заключен под стражу, ему грозит лишение свободы до семи лет.