В Красноярском крае задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ребенка в 2006 году

По версии следствия, он привел девочку в один из заброшенных домов и задушил ее

КРАСНОЯРСК, 29 января. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в 2006 году задержан в Норильске на севере Красноярского края. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Следственного комитета РФ.

"В Красноярском крае задержан подозреваемый в убийстве малолетней девочки, совершенном 17 лет назад. <….> Подозреваемый задержан в Норильске. В ходе допроса он признал вину в убийстве девочки и при проверке показаний на месте рассказал об обстоятельствах совершенного преступления", - говорится в сообщении ведомства.

По информации СК, в апреле 2006 года в Канске на востоке Красноярского края поступило сообщение от женщины о пропаже ее 11-летней дочери. По данному факту было возбуждено уголовное дело, но местонахождение ребенка обнаружено не было, как и не установлено лицо, причастное к ее пропаже. Предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено.

В 2024 году материалы дела были повторно проанализированы сотрудниками ведомства и полиции. "С одним из свидетелей была проведена работа по активации памяти. Женщина пояснила, что видела в магазине пропавшую девочку с неизвестным мужчиной и женщиной. Со слов свидетеля был составлен фоторобот женщины и <...> установлено ее местонахождение. Она дала показания о том, что в числе ее знакомых был 42-летний житель Канска", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в апреле 2006 году мужчина привел девочку в один из заброшенных домов в Канске, где задушил ее. Тело он спрятал в подвале дома.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.