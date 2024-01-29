В Нижегородской области из-за пожара эвакуировали из школы более 650 детей

Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 января. /ТАСС/. Возгорание электрического щита произошло в школе в Дзержинске Нижегородской области, эвакуировали 700 человек, включая 665 детей, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании поступило в 11:40 мск. "Пожарно-спасательными подразделениями эвакуировано 700 человек, в том числе 665 детей. Пожар ликвидирован на площади 0,5 кв. м", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет, учебный процесс приостановлен, добавили в пресс-службе.