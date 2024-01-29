В Чувашии учительницу подозревают в совершении теракта за попытку поджечь школу

По версии следствия, женщина также записала 28 января видеообращение в поддержку ВСУ

ЧЕБОКСАРЫ, 29 января. /ТАСС/. Учительница начальных классов средней школы в Чебоксарах стала фигурантом уголовного дела за попытку поджечь здание школы. Ее подозревают в совершении террористического акта, сообщается в Telegram-канале следственное управление СК РФ по Чувашии.

"В отношении жительницы города Чебоксары <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). <…> По версии следствия, вечером 28 января учительница начальных классов средней <…> школы города Чебоксары записала видеообращение в поддержку Вооруженных сил Украины, после чего с использованием легковоспламеняющейся жидкости совершила поджог школы", - отмечается в сообщении.

Правоохранители добавляют, что возгорание было своевременно ликвидировано, пострадавших нет, подозреваемую задержали. "На допросе подозреваемая пояснила, что противоправные действия совершала по указанию неустановленных лиц, которые посредством телефонных звонков убедили ее в необходимости их выполнения, а также в получении кредитов и переводе денежных средств на неизвестные ей счета. В этой связи в ходе следствия также будет дана оценка действиям конкретных лиц в части финансирования терроризма", - говорят правоохранители.

Управление образования администрации Чебоксар поясняет, что инцидент произошел в школе №10. По информации властей, имущество школы не пострадало, работа организована в штатном режиме. "Вопросы безопасности держатся на особом контроле, дети находятся в безопасности. Планируется совещание с руководителями образовательных организаций о необходимости усиления работы в части профилактики мошенничества", - подчеркивают муниципальные власти.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа следственного управления СК РФ по Чувашии, которую возглавил руководитель управления Александр Полтинин. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы, будут назначены необходимые судебные экспертизы. Ведомство приняло к производству уголовное дело в отношении подозреваемой, ранее возбужденное органами МВД по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Уточняется, что речь идет о хищении двух золотых цепочек в ювелирном салоне в Чебоксарах. Уголовные дела будут соединены в одно производство.