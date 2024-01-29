В Москве проводят расследование по факту смерти ребенка в одной из больниц

В СМИ ранее появилась информация, что в больнице имени Сперанского умер трехлетний мальчик от осложнений после аппендицита

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Эксперты и представители власти провели проверку в одной из больниц Москвы после смерти ребенка, все материалы передадут в компетентные органы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"По факту смерти ребенка в одной из московских больниц сообщаем: в течение нескольких дней в больнице работала клинико-экспертная группа, состоящая из экспертов департамента здравоохранения, включая заместителей руководителя. Проведено детальное служебное расследование каждого этапа оказания медицинской помощи", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что все материалы будут переданы в компетентные органы, которые дадут надлежащую оценку действиям медицинского персонала и установят причинно-следственную связь смерти ребенка и оказания медицинской помощи.

Ранее в СМИ появилась информация, что в больнице имени Сперанского умер трехлетний мальчик от осложнений после аппендицита. Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту, следует из опубликованных материалов.