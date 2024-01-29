В Азове загорелось здание недостроенной школы

По предварительной информации, загорелись стройматериалы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 января. /ТАСС/. Недостроенное здание школы загорелось в Азове Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

"Пожарно-спасательные подразделения выехали по адресу: Азов, Московская, 304. Строящееся здание школы, предварительно, загорание стройматериалов. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Строительство школы на улице Московской в Азове на 1 340 мест началось летом 2022 года. В мае 2023 года в правительстве региона сообщали о том, что завершить строительно-монтажные работы планируют в апреле 2024 года.