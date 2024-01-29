Число задержанных после стрельбы в церкви в Стамбуле возросло до 51

По данным İHA, 28 из них находятся на допросе

АНКАРА, 29 января. /ТАСС/. Число задержанных по делу о стрельбе в церкви в Стамбуле возросло до 51, 28 из них находятся на допросе. Об этом сообщило агентство İHA.

Ранее МВД Турции информировало о 47 задержанных, в том числе о двух гражданах РФ и Таджикистана. Агентство отмечает, что 23 задержанных будут депортированы из страны. Решение по остальным будет принято по окончании допросов. Из 28 человек, которые дают показания, трое турок. Эти лица были задержаны в результате рейдов по 30 адресам в Стамбуле.

Расследование ведет группа из 150 специалистов. Установлено, что непосредственные исполнители прибыли к церкви на автомашине с польскими номерами. Она в течение года не появлялась на дорогах общего пользования в Стамбуле. IHA сообщает, что выстрелы совершил нападавший с инициалами Д. Т., который, как отмечается, является гражданином РФ. У гражданина Таджикистана с инициалами А. К. заклинило оружие.

Инцидент произошел около 11:40 по местному времени (совпадает с московским) 28 января в католической церкви Святой Марии в районе Сарыер. Двое неизвестных в масках открыли огонь во время богослужения, в результате чего погиб турецкий гражданин 1972 года рождения. Глава МВД Турции Али Ерликая позже сообщил журналистам, что полиция задержала 47 человек по подозрению в причастности к стрельбе, среди них числятся граждане России и Таджикистана. Причастные к инциденту, как указал министр, могут быть связаны с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство".

В консульстве РФ в Стамбуле также сообщали ТАСС, что запросили МВД Турции и выясняют информацию о личности задержанного.