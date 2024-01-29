Под Курганом возбудили дело о халатности после пожара в доме женщины с инвалидностью

На ситуацию также обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

ТАСС, 29 января. Уголовное дело о халатности возбудили в отношении должностных лиц администрации Кетовского муниципального округа из-за необеспечения доступа к пожарному гидранту, в результате чего при пожаре был полностью уничтожен дом семьи женщины с инвалидностью. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"В мае прошлого года во время пожара, произошедшего в домовладении жительницы села Каширино Кетовского района, прибывшие сотрудники экстренных служб не смогли своевременно ликвидировать возгорание ввиду отсутствия доступа к пожарному гидранту. Дом полностью сгорел, в связи с чем женщина-инвалид и ее несовершеннолетние дети лишились единственного жилья. По поручению председателя СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По данным следствия, должностными лицами администрации Кетовского муниципального округа не были приняты меры к обеспечению мер противопожарной безопасности в селе Каширино, а именно не был обеспечен беспрепятственный доступ к пожарному гидранту", - говорится в сообщении.

Ранее на ситуацию обратил внимание председатель СК РФ Александр Бастрыкин.