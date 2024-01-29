Мосгорсуд оставил Шабутдинова в СИЗО по делу о мошенничестве

Таганский суд ранее продлил срок ареста блогера до 16 февраля

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил жалобу защиты блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова на решение о продлении ему ареста по делу о мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд рассмотрел апелляцию защиты на решение по продлению меры пресечения Шабутдинову и постановил решение первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - говорится в решении судьи.

Ранее Таганский суд продлил срок ареста блогера до 16 февраля.

В отношении Шабутдинова расследуется дело по 15 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Уголовное дело возбудили следователи МВД. Вину он не признает.

По версии следствия блогер продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса. В социальных сетях у него 1,9 млн подписчиков.