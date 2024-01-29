В Донецке в результате удара ВСУ из РСЗО "Град" погибли три человека

Еще двое получили ранения

ДОНЕЦК, 29 января. /ТАСС/. Число погибших из-за обстрела со стороны украинских войск в Калининском районе Донецка возросло до трех. Еще двое ранены, передает корреспондент ТАСС.

Ранее в оперативных службах ДНР сообщали ТАСС о двух погибших.

Пострадавших доставили в больницу, их состояние уточняется. В настоящее время в районе работает система противовоздушной обороны.

По данным представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 15:03 мск Вооруженные силы Украины выпустили по Калининскому району Донецка восемь ракет из РСЗО.

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