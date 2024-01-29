На Кубани приговорили к ограничению свободы медсестру больницы, где умер ребенок

По решению суда ей, в частности, запретили заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет

КРАСНОДАР, 29 января. /ТАСС/. Суд в Краснодарском крае признал виновной в причинении смерти по неосторожности 10-месячному ребенку медсестру Темрюкской районной больницы, которая перепутала препарат для промывания катетера, ей назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Темрюкским районным судом рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении Алевтины Чаловой. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Рассмотрев материалы уголовного дела, оценив доказательства, представленные сторонами в их совокупности, суд согласился с позицией гособвинения, назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок два года с лишением права заниматься врачебной (медицинской) деятельностью в течение двух лет", - говорится в сообщении.

Ей запрещено выезжать за пределы региона, посещать увеселительные заведения, места проведения развлекательных мероприятий, предписано не выходить из дома с 23:00 до 6:00, также необходимо отмечаться в государственном органе, осуществляющем надзор за отбыванием осужденным наказания. Во время судебных разбирательств вину она не признала.

Уголовное дело расследовалось первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СК России. Инцидент произошел в феврале 2022 года. Женщина работала медсестрой в центральной районной больнице Темрюкского района, была на дежурстве. В больницу поступила 10-месячная девочка с термическим ожогом. Как сообщали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю, медсестра, небрежно относясь к своим профессиональным обязанностям при промывании катетера, ненадлежащим образом оказала медицинскую помощь ребенку, девочка умерла. В частности, осужденная перепутала препарат для промывания катетера и применила тот, в результате которого произошло ухудшение состояния ребенка.