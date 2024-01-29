Мэра Давлеканово осудили за превышение полномочий

Чиновник подписал документы, на основании которых необоснованно произвели оплату по контракту в сумме почти 89 млн рублей

УФА, 29 января. /ТАСС/. Мэра Давлеканово осудили на четыре года лишения свободы условно за превышение полномочий при строительстве системы очистки воды, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СКР по региону.

"Глава Давлеканово признан виновным в превышении должностных полномочий при строительстве очистных сооружений в рамках национального проекта. Суд приговорил главу муниципалитета к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, а также запретил занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в течение двух лет. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в 2019 году между администрацией Давлеканово и ООО "Уфимская газовая компания" заключили контракт на строительство системы очистки воды на сумму более 89 млн рублей по нацпроекту "Экология". Подрядчик отклонился от проектно-сметной документации, мэр не провел повторную госэкспертизу. "Кроме того, чиновник подписал акты о приемке выполненных подрядчиком работ и их стоимости, содержащие заведомо ложные сведения о выполненных объемах. На основании указанных документов подрядчику была необоснованно произведена оплата по контракту в общей сумме почти 89 млн рублей", - добавили в пресс-службе. Обвиняемый также привлек для строительного контроля на объекте организацию своих знакомых, которым выплатил более 500 тыс. рублей при том, что они не выполнили. В результате очистные сооружения не ввели в эксплуатацию.