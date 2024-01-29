В Уфе блогер на BMW врезался в забор во время дрифта

Полицейские ранее обнаружили видеозапись, на которой несколько автомобилей ехали по центральной улице города, хаотично перестраивались и запускали из окон фейерверки

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили всех участников ночного дрифта с фейерверками в центре Уфы, один из водителей уже привлечен к ответственности. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Полицейские установили всех участников ночного заезда. В отношении 25-летнего виновника ДТП составлен административный материал по статье 12.15 КоАП РФ. Ранее он уже неоднократно привлекался к ответственности, в том числе за превышение скорости", - написала она в Telegram-канале.

Волк добавила, что водитель другой автомашины также будет привлечен к ответственности. Кроме того, по ее словам, в настоящее время полицейские опрашивают девушку, которая находилась за рулем Lada Priora, следовала за иномарками и также нарушала ПДД.

Полицейские в Башкирии ранее выявили в соцсетях видеозапись, на которой зафиксировано, как несколько автомобилей едут по одной из центральных улиц Уфы с грубыми нарушениями ПДД. "Водители как минимум двух машин BMW резко маневрировали - хаотично перестраивались и дрифтовали, создавая аварийные ситуации. В это время пассажиры из окон автомобилей запускали фейерверки", - рассказала Волк. В результате опасных действий произошел неуправляемый занос одной из иномарок, и она врезалась в ограждение.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что в ночном дрифте участвовал блогер Азамат Талхин.