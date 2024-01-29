В Дагестане возбудили дело по факту использования рабского труда

По версии следствия, руководство кирпичного завода под предлогом оформления трудового договора изъяло у 29-летнего гражданина паспорт

МАХАЧКАЛА, 29 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после публикации в СМИ видео о незаконном удержании мужчины на кирпичном заводе в Каспийске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану.

"Следователями СУ СК РФ по Дагестану проведена процессуальная проверка по факту распространенного в СМИ видео о незаконном удержании мужчины на кирпичном заводе в Каспийске, по результатам которой установлено наличие признаков преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (использование труда человека, в отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности, в случае, если лицо по не зависящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ, с изъятием документов, удостоверяющих личность потерпевшего). По данному факту в отношении руководства кирпичного завода 28 января 2024 года возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 29-летний гражданин соседнего государства в январе 2024 года с целью осуществления трудовой деятельности прибыл на территорию Республики Дагестан на завод по производству кирпича, расположенный в Карабудахкентском районе республики. Руководство завода под предлогом оформления трудового договора и временной регистрации по месту пребывания изъяло у последнего паспорт, после чего использовали труд потерпевшего, который по независящим от него причинам, вследствие изъятия документа, удостоверяющего личность, не мог отказаться от выполнения возложенных на него работ.

"В настоящее время по уголовному делу проверяется наличие фактов совершения руководством предприятия аналогичных преступных действий в отношении иных лиц, допрашиваются свидетели", - добавили в пресс-службе.