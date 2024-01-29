В Карачаево-Черкесии в ходе массовой драки погиб человек

Еще двое пострадали

ЧЕРКЕССК, 29 января. /ТАСС/. В результате массовой драки в Карачаево-Черкесии один человек погиб, двое ранены, сообщили в следственном управлении СК России по республике.

"В ауле Сары-Тюз Карачаевского района 27 января произошла массовая драка, в результате которой огнестрельные ранения различной степени тяжести получили трое местных жителей, один из них скончался в больнице. Подозреваемый в стрельбе установлен и задержан по горячим следам", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Обстоятельства конфликта выясняются. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов), ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 3 ст. 30, п. "а", ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).