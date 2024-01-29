В Псковской области продлили арест женщине, обвиняемой в убийстве троих детей

По версии следствия, она задушила двоих сыновей, а после убила восьмилетнюю дочь

ТАСС, 29 января. Псковский городской суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу жительнице Псковской области, обвиняемой в убийстве троих своих детей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"Великолучанке, обвиняемой в совершении жестокого убийства своих троих детей 2015, 2019 и 2022 годов рождения, Псковским городским судом продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на три месяца", - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщали правоохранительные органы, 24 ноября 2023 года 34-летняя женщина была задержана и ей было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в", "д", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Как считают следователи, женщина с августа по ноябрь 2023 года в Великих Луках задушила двоих своих сыновей полутора и четырех лет. Оставив их в квартире, женщина уехала с еще двумя своими детьми в деревню Куньинского района, где убила еще и восьмилетнюю дочь.

Кроме того, в отношении женщины с указанным уголовным делом в одно производство соединены уголовные дела по факту ненадлежащего исполнения ею обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними, и по факту хищения ею бюджетных денежных средств в виде пособий на умерших детей на сумму 83 520 рублей.