В Москве неизвестные распылили в лицо мужчине содержимое газового баллончика и избили

На улице Дыбенко произошел бытовой конфликт потерпевшего с четырьмя неизвестными

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали четырех человек, которые напали на мужчину во время ссоры на улице Дыбенко в Москве, распылили ему в лицо содержимое газового баллончика и избили. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным главка, потерпевший обратился с заявлением в полицию. "Предварительно установлено, что на улице Дыбенко произошел бытовой конфликт заявителя с четырьмя неизвестными. Злоумышленники распылили в лицо пострадавшему жидкость из газового баллончика, после чего один из неизвестных нанес ему телесные повреждения", - сказали в пресс-службе добавив, что напавшие скрылись с места происшествия.

"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий все четверо участников происшествия были установлены и задержаны на территории Московской области", - сказали в главке. В отношении двоих подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои), они находятся под подпиской о невыезде. В отношении других задержанных составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).