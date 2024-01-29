В школе в Петербурге взорвалась страйкбольная граната

Пострадавших нет, отметили в пресс-службе комитета по образованию города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Страйкбольная граната взорвалась у школьников в одной из гимназий в центре Санкт-Петербурга. Пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по образованию города.

"Пока выясняем подробности. Специалисты говорят, что похоже на страйкбольную гранату. Травм у ребенка нет, его осмотрели. Со школьниками будет проведена дополнительная работа по технике безопасности", - сказали в комитете.

Как сообщили позже в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел около 15:30 мск в гимназии на Казанской улице. Прибывшие на место полицейские установили, что ученик шестого класса пронес в школу страйкбольную гранату и вместе с друзьями по неосторожности активировал ее в школьном коридоре. Полиция проводит проверку.