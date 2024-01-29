В Новосибирской области мужчину осудили по делу о нападении на замдиректора школы

По версии следствия, Александр Щепелин нанес женщине телесные повреждения деревянным бруском

НОВОСИБИРСК, 29 января. /ТАСС/. Чулымский районный суд Новосибирской области избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий мужчине, который, по версии следствия, напал с деревянным бруском в здании школы на замдиректора учебного заведения, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Постановлением Чулымского районного суда Новосибирской области в отношении Александра Щепелина, обвиняемого ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), избрана мера пресечения, в виде запрета совершения определенных действий", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина по надуманному основанию пришел в школу №9 и нанес деревянным бруском телесные повреждения заместителю директора по воспитательной части. Женщина находилась в этот момент в кабинете преподавателей.