Обвиняемых в хищении 7 млрд рублей у НЛМК освободили от наказания

В суде сообщили об истечении сроков давности уголовного преследования

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы освободил основателя екатеринбургской металлургической компании "Макси-групп" Николая Максимова от наказания за хищение 7,3 млрд рублей за истечением срока давности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Максимов Н. В. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и легализация преступных доходов), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в колонии общего режима. Осужденный освобожден от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования", - сказали в пресс-службе.

Бывшие гендиректор "Макси-групп" Александр Логиновских, руководитель отдела по кредитованию Александр Малышев и вице-президент по финансам Сергей Миронов также признаны виновными в мошенничестве и отмывании денег и освобождены от наказания за сроком давности. Иск ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) к Максимову суд отклонил.

Как полагает сторона обвинения, в 2007 году комбинат приобрел у Максимова более 50% акций ОАО "Макси-групп". Предприниматель получил аванс в размере 7,3 млрд рублей. Затем новые владельцы провели аудит актива и выяснили, что его долги превышают 45 млрд рублей.

После этого Максимов, который формально еще оставался совладельцем "Макси-групп", выдал полученный аванс компании в виде займа. После этого он осуществил несколько невыгодных для "Макси-групп" сделок по покупке акций предприятий, подконтрольных ему либо аффилированных с ним лицам. По версии стороны обвинения, после этого Максимов перевел эти деньги на счета сторонних фирм и присвоил себе. Логиновских, Миронов и Малышев ему оказывали содействие. Никто из подсудимых вину не признал.