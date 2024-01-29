ФСБ выявила трех калининградцев, незаконно хранящих карты местности с секретными данными

Фигурантам объявили предостережения о недопустимости действий, которые создают условия для незаконного распространения информации, составляющей государственную тайну

КАЛИНИНГРАД, 29 января. /ТАСС/. Оперативники УФСБ России по Калининградской области выявили трех жителей региона, которые незаконно получили и хранили карты местности с секретными данными, сообщила пресс-служба ведомства.

"Сотрудниками органов безопасности в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задокументирован факт незаконного получения и хранения тремя жителями региона карт местности Калининградской области, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. В результате экспертизы, проведенной специалистами штаба Балтийского флота, установлено, что в картографических материалах содержатся достоверные и секретные данные", - говорится в сообщении.

Противоправная деятельность граждан создала условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну). В целях пресечения противозаконной деятельности фигурантам объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для незаконного распространения сведений, составляющих государственную тайну.

Пресс-служба УФСБ подчеркнула, что "в условиях эксклавного положения Калининградской области и недружественного геополитического контекста с учетом проведения Россией специальной военной операции на территории Украины, защита государственной тайны приобрела особое значение".