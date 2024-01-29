В селе в Курской области после обстрела ВСУ перебиты газопровод и линия электроснабжения

По данным главы региона Романа Старовойта, никто не пострадал

КУРСК, 29 января. /ТАСС/. Газопровод, линия электроснабжения перебиты, два социальных объекта получили повреждения в результате обстрела села Свердликово в Курской области со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня [29 января] со стороны Украины обстреляно село Свердликово Суджанского района. Никто из жителей не пострадал. В селе перебиты газопровод и линия электроснабжения", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, также в результате атаки в населенном пункте повреждены два социальных объекта, фасады и окна в шести домах, один автомобиль. Строители приступят к восстановлению объектов, как только позволит обстановка.