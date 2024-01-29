В Уфе на дрифтовашего в центре города блогера завели дело о хулиганстве

Полицейские в Башкирии ранее выявили в соцсетях видеозапись, на которой несколько автомобилей едут по одной из центральных улиц Уфы с грубыми нарушениями ПДД

УФА, 29 января. /ТАСС/. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении уфимского блогера, который дрифтовал на автомобиле в центре города и врезался в забор, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В Уфе в ночь с 28 на 29 января 2024 года в нарушение правил дорожного движения, пренебрегая безопасностью пешеходов и водителей, из хулиганских побуждений агрессивно передвигались на двух легковых автомобилях по центральным улицам города Уфы, запуская при этом фейерверки из окон автомобилей и снимая происходящее на видео, которое в последующем опубликовали", - сказано в сообщении.

Полицейские в Башкирии ранее выявили в соцсетях видеозапись, на которой зафиксировано, как несколько автомобилей едут по одной из центральных улиц Уфы с грубыми нарушениями ПДД. Они установили личности всех причастных к правонарушению. В правоохранительных органах ТАСС добавили, что в инциденте участвовал блогер Азамат Талхин.