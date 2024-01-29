В Подмосковье задержали мужчину, ранившего женщину при стрельбе по мишеням в лесу

Им оказался местный житель 1973 года рождения

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбище в лесу рядом с деревней Глуховкой, но не обеспечил безопасность в зоне поражения и ранил женщину. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий был установлен и доставлен в отдел полиции местный житель 1973 года рождения. У него был изъят охотничий карабин, зарегистрированный в установленном порядке", - сказала она.

Предварительно, мужчина в лесу у деревни Глуховки стрелял по мишеням и не обеспечил безопасность в зоне поражения, в результате чего причинил огнестрельное ранение местной жительнице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).