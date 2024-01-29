Экс-замдиректора белгородского филиала ПАО "Россети" оштрафовали за взятку

Размер незаконного вознаграждения составил 1,4 млн рублей

ТАСС, 29 января. Суд оштрафовал на 20 млн рублей бывшего замдиректора филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго", признав его виновным в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Свердловским районным судом Белгорода, с учетом мнения государственного обвинителя, подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 20 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 10 лет", - говорится в сообщении.

Бывший заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Как пояснили в пресс-службе, установлено, что бывший руководитель, являясь должностным лицом, получил от гендиректора юридического лица взятку в виде денег и оказания ему услуги имущественного характера в общей сумме 1,4 млн рублей за беспрепятственное принятие строительно-монтажных работ на объектах ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго", а также за общее покровительство по службе.