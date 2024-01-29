Число пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ в ДНР выросло до 16

В регионе зафиксировали 10 обстрелов со стороны украинских военных

ДОНЕЦК, 29 января. /ТАСС/. Количество мирных жителей, пострадавших в понедельник из-за обстрелов со стороны украинских военных, выросло до 16 человек, написал в своем Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

"Сегодня в результате массированного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины на территории республики погибли три мирных жителя, 16 человек получили ранения", - сказано в сообщении.

Трое мужчин погибли при обстреле Калининского района Донецка, ранения получили четыре человека. В Петровском районе столицы региона боеприпасом, сброшенным с беспилотника, ранена женщина. В Никитовском районе Горловки в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса ранены шесть работников коммунального хозяйства. Кроме того, ранения при обстреле получила женщина. В Никольском на территории Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря ранен служитель церкви. В Ясиноватой из-за атаки БПЛА-камикадзе ранены мужчина и женщина. В Мариуполе при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина.

Зафиксировано 10 обстрелов со стороны противника, выпущен 31 боеприпас с применением реактивной артиллерии, ствольной артиллерии калибром 155 мм, ударных БПЛА, БПЛА-камикадзе.