Суд арестовал подозреваемого по делу об избиении в Самаре паралимпийской чемпионки

Под стражей мужчина пробудет до 18 марта

ТАСС, 29 января. В Самаре арестовали подозреваемого в избиении паралимпийской чемпионки. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Самарской области.

"Суд постановил избрать подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 22 суток, то есть по 18 марта 2024 года включительно", - сообщили в прокуратуре.

Осенью 2023 года пассажир, выходя из такси, повредил дверь. Девушка-водитель с нарушением слуха попросила подругу подъехать для помощи в урегулировании конфликта. Мужчина избил обеих и угрожал убийством. По факту произошедшего возбудили дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества), ч. 1 ст. 119 (угроза убийством), ст. 116 УК РФ (побои) и п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам). Дело об избиении чемпионки Паралимпийских игр и ее подруги председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал передать в его ведомство.