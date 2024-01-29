Лидер "Коррозии металла" заявил о своем задержании в Москве за "перформанс с водкой"

Задержали также участников группы

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Сотрудники охраны кинотеатра "Октябрь", где проходит премьера художественного фильма "Брат-3", задержали за распитие алкогольных напитков в общественном месте лидера российской трэш-метал-группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого. Как сообщил ТАСС сам Троицкий, вместе с ним также задержали участников музыкального коллектива.

"У нас был перформанс с 10-ю бутылками водки в московском кинотеатре "Октябрь", где проходит премьера "Брата-3". Во время, так сказать, действия сотрудники охраны кинотеатра увели нас со сцены, вызвали полицейских и насильно сейчас удерживают в гримерке. Несмотря на то, что в баре кинотеатра свободно продается водка и пиво, нам вменяют распитие спиртных напитков в общественном месте [ст. 20.20 КоАП РФ]", - рассказал Троицкий.

В правоохранительных органах ТАСС подтвердили, что Троицкий задержан, но от дальнейших комментариев отказались.

Сергей Троицкий, известный под сценическим псевдонимом Паук, является создателем и лидером трэш-метал-группы "Коррозия металла". В 2002 году в отношении него возбудили уголовное дело за возбуждение национальной вражды, осенью 2003 года музыканта принудительно обследовали в институте судебной психиатрии имени Сербского, где признали вменяемым.