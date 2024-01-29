В Тульской области произошел пожар в бывшем общежитии

Никто не пострадал

ТУЛА, 29 января. /ТАСС/. Пожар в здании бывшего общежития произошел в Ясногорске Тульской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В 20:43 поступило сообщение о возгорании квартиры на четвертом этаже бывшего общежития. Горит кровля, примерная площадь возгорания составляет 800 кв. м. Силами пожарных МЧС России проводится эвакуация жителей и тушение огня. Предварительно, пострадавших и погибших нет", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что дальнейшая информация о происшествии уточняется. "Здание бывшего общежития, на данный момент все жилые помещения приватизированы и используются для проживания", - добавили в пресс-службе.