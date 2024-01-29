В Подмосковье в лобовом столкновении грузовика и легковой машины погиб один человек

Еще один пострадал

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Грузовой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковой машиной, в результате один человек погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло на 46-м км трассы М-1 "Беларусь". "По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем марки MAN, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковой автомашиной марки Toyota. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, пассажир с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе.