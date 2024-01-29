В Екатеринбурге завели уголовное дело после гибели ребенка от удара током

По данным следствия, ребенок получил электротравму во время игры, ее отец в это время спал

ТАСС, 29 января. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти малолетней от удара током в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК по региону.

"По данному факту следственным отделом по Железнодорожному району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По предварительной информации прокуратуры региона, девочка 2021 года рождения, играя, получила электротравму в квартире на улице Бебеля. Ребенок потерял сознание и впоследствии умер. Девочка была дома со спящим отцом и старшими братом и сестрой, которые играли и смотрели телевизор.

Следователи осмотрели место происшествия, проводят допросы, назначены судебные экспертизы. Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.