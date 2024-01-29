В Москве суд арестовал замглавы Военно-медицинской академии им. Кирова

Павла Вешкина подозревают в мошенничестве

МОСКВА, 29 января./ТАСС/. Хамовнический суд Москвы арестовал замначальника Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Павла Вешкина по подозрению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вешкина Павла Николаевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сказала представитель суда. Мера пресечения избрана до 9 марта.

На своем посту Вешкин занимался вопросами контрактной службы. В случае, если подозреваемого признают виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Военно-медицинская академия им. Кирова основана в Петербурге в 1798 году, тогда она называлась Главным врачебным училищем. Это один из крупнейших военно-медицинских вузов страны, в его состав на правах филиалов входят Саратовский военно-медицинский институт, Самарский военно-медицинский институт и Томский военно-медицинский институт. В мае 2015 года в академии впервые в России была проведена успешная операция по пересадке тканей лица.