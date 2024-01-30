В Кривом Роге произошли взрывы

Подробности случившегося не приводятся

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Взрывы произошли ночью в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели".

Спустя примерно 20 минут после сообщений о первых взрывах издание "Страна" опубликовало информацию о новой серии взрывов.

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в семи областях Украины: Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черкасской.

В новость внесены изменения (00:41 мск) - приводится информация о новых взрывах.