В Испании ликвидировали сеть, связанную с торговлей телами умерших людей

По данным полиции, подозреваемые продавали трупы университетам для изучения

МАДРИД, 30 января. /ТАСС/. Национальная полиция Испании пресекла деятельность преступной сети, которая была связана с торговлей телами умерших людей. Об этом говорится в пресс-релизе полиции королевства.

По ее информации, операция прошла в Валенсии. Отмечается, что подозреваемые "подделывали документы, чтобы иметь возможность вывозить тела" из больниц и домов престарелых для последующей продажи "их университетам для изучения за €1,2 тыс. за труп".

Расследование началось в начале 2023 года. Подозреваемые искали умерших людей, у которых не было родственников, уделяя особое внимание иностранцам. Так, проходящие по делу также получили около €5 тыс. от неназванного университета за проведение 11 кремаций тел после изучения, которые не были отражены в счетах.