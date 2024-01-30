В поселке Ботакара в Казахстане после взрыва газа под завалами дома оказались люди

Из-под завалов извлекли и направили в больницу шесть человек

АЛМА-АТА, 30 января. /ТАСС/. Взрыв бытового газа привел к частичному обрушению второго этажа 12-квартирного дома в поселке Ботакара Карагандинской области Казахстана, из-под завалов пока вытащили шесть человек, общее количество людей, возможно находящихся под завалами, устанавливается. Об этом сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) начальник областного департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мурат Катпанов.

"В поселке Ботакара на улице Ауезова в двухэтажном, двухподъездном 12-тиквартирном жилом доме, предварительно, произошел взрыв бытового газового баллона с последующим частичным обрушением второго этажа без горения. Площадь обрушения устанавливается. Предварительно под завалами есть люди. <...> На данный момент из-под завалов извлечены шесть человек, они направлены в центральную больницу поселка Ботакара. Поиски [других людей] продолжаются", - написал глава ДЧС.

По его данным, на месте инцидента организован штаб. В работах по ликвидации последствий ЧП задействованы 45 человек и 13 единиц техники.