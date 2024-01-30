В Киевской области произошли взрывы

В регионе действует воздушная тревога

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Взрыв прозвучал ночью в городе Белая Церковь Киевской области Украины. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

В свою очередь администрация региона сообщила в Telegram-канале о работе сил противовоздушной обороны.

Спустя примерно 15 минут агентство проинформировало еще об одном взрыве в городе.

Еще через 40 минут агентство сообщило о третьем взрыве за ночь.

Другие подробности не приводятся.

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

В новость внесены изменения (2:48 мск) - добавлена информация о втором взрыве.