В Киевской области произошли взрывы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Взрыв прозвучал ночью в городе Белая Церковь Киевской области Украины. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.
В свою очередь администрация региона сообщила в Telegram-канале о работе сил противовоздушной обороны.
Спустя примерно 15 минут агентство проинформировало еще об одном взрыве в городе.
Еще через 40 минут агентство сообщило о третьем взрыве за ночь.
Другие подробности не приводятся.
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.
В новость внесены изменения (2:48 мск) - добавлена информация о втором взрыве.